Уже 33 штати США визнали Голодомор геноцидом українського народу

Айова стала тридцять третім штатом США, де Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу.

Про це поінформувала на Facebook-сторінці посол США в Україні Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".

За її словами, влада Айови видала прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, у якій визнала його геноцидом українського народу та проголосила листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні.

"Щиро вдячні губернаторці штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною. Дякую генеральному консулу України в Чикаго Сергію Коледову та українській громаді за активну роботу зі вшанування пам‘яті про жертв Голодомору", – додала посол.

Перед цим Голодомор визнали геноцидом американські штати Вашингтон, Мериленд, Аризона та Вайомінг.

Голодомор – штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.