Уже 33 штата США признали Голодомор геноцидом украинского народа

Айова стала тридцать третьим штатом США, где Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа.

Об этом сообщила на Facebook-странице посол США в Украине Оксана Маркарова, пишет "Европейская правда".

По ее словам, власти Айовы выдали прокламацию по случаю 90-й годовщины Голодомора, в которой признали его геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде в Украине.

"Искренне благодарны губернатору штата Айова Ким Рейнольдс за солидарность с Украиной. Спасибо генеральному консулу Украины в Чикаго Сергею Коледову и украинской общине за активную работу по чествованию памяти о жертвах Голодомора", – добавила посол.

Перед этим Голодомор признали геноцидом американские штаты Вашингтон, Мэриленд, Аризона и Вайоминг.

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.