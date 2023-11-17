Польща збільшує граничну чисельність призовників і контрактників на 2023 рік

Уряд Польщі затвердив пропозиції Міністерства національної оборони про збільшення граничної чисельності осіб, які можуть бути призвані на професійну військову службу та добровільну строкову військову службу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з ухваленим рішенням, у 2023 році на професійну військову службу можуть бути взяті до 25,8 тисячі поляків, що на понад 8500 більше, ніж у минулому році.

Ліміт набору добровольців на добровільну строкову службу в Польщі збільшується на 8000 – до 36580 людей.

У польському уряді пояснюють, що причиною змін є дуже високий інтерес до проходження добровільної військової служби: станом на вересень були заповнені 87% встановленої попередньою постановою квоти.

Також у Польщі збільшилася кількість солдатів, які призиваються з добровільної служби на строкову, зазначається в документі.

У Міністерстві національної оборони Польщі наголошують, що збільшені пороги набору контрактників і строковиків не обов'язково мають бути повністю досягнуті. Однак зміни необхідні для того, щоб забезпечити достатнє бюджетне фінансування військовослужбовців.

Навесні 2022 року було ухвалено закон "Про захист Батьківщини", який запровадив новий вид військової служби – добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.

Крім того, Польща планує подвоїти витрати на оборону – спершу з нинішніх 2,4% валового внутрішнього продукту до 3%, а згодом – до 5% ВВП.

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