Польша увеличивает предельную численность призывников и контрактников на 2023 год

Правительство Польши утвердило предложения Министерства национальной обороны об увеличении предельной численности лиц, которые могут быть призваны на профессиональную военную службу и добровольную срочную военную службу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно принятому решению, в 2023 году на профессиональную военную службу могут быть взяты до 25,8 тысячи поляков, что более чем на 8500 больше, чем в прошлом году.

Лимит набора добровольцев на добровольную срочную службу в Польше увеличивается на 8000 – до 36580 человек.

В польском правительстве объясняют, что причиной изменений является очень высокий интерес к прохождению добровольной военной службы: по состоянию на сентябрь были заполнены 87% установленной предыдущим постановлением квоты.

Также в Польше увеличилось количество солдат, которые призываются с добровольной службы на срочную, отмечается в документе.

В Министерстве национальной обороны Польши отмечают, что увеличенные пороги набора контрактников и срочников не обязательно должны быть полностью достигнуты. Однако изменения необходимы для того, чтобы обеспечить достаточное бюджетное финансирование военнослужащих.

Весной 2022 года был принят закон "О защите Родины", который ввел новый вид военной службы – добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто ранее не был в армии. Благодаря ей можно пройти военную подготовку и в будущем остаться в резерве или вступить в профессиональную армию.

Кроме того, Польша планирует удвоить расходы на оборону – сначала с нынешних 2,4% валового внутреннего продукта до 3%, а впоследствии – до 5% ВВП.

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