Україна почала переговори про двосторонні "гарантії безпеки" з Німеччиною

Україна в п’ятницю розпочала переговори про двосторонні безпекові зобов’язання з Німеччиною, яка стала шостою країною, з якою вони відбуватимуться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Офісу президента.

Українську переговорну групу очолив заступник голови ОП Ігор Жовква. Він підкреслив роль Німеччини як одного з лідерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні.

Під час перших переговорів Київ і Берлін обмінялись баченням підходів до майбутніх "гарантій безпеки", їхнього формату й наповнення, а також узгодили план подальших дій, ідеться в повідомленні.

"Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий", – вважає Жовква.

Німеччина долучилася до п’яти інших держав "Групи семи", з якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні переговори, – Сполученими Штатами, Великою Британією, Канадою, Японією та Францією.

Крім того, протягом жовтня Київ досяг домовленості зі Швецією та Норвегією розпочати переговори про двосторонні безпекові зобов'язання.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше. Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

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