Украина начала переговоры о двусторонних "гарантиях безопасности" с Германией
Украина в пятницу начала переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности с Германией, которая стала шестой страной, с которой они будут происходить.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Офиса президента.
Украинскую переговорную группу возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Он подчеркнул роль Германии как одного из лидеров финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине.
Во время первых переговоров Киев и Берлин обменялись видением подходов к будущим "гарантиям безопасности", их формата и наполнения, а также согласовали план дальнейших действий, говорится в сообщении.
"Без Германии невозможно представить действенность гарантий безопасности, а также будущее членство Украины в евроатлантическом сообществе. Именно поэтому начало двусторонних переговоров по безопасности с Германией так важно", – считает Жовква.
Германия присоединилась к пяти другим государствам "Группы семи", с которыми Украина уже начала соответствующие двусторонние переговоры, – Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой, Японией и Францией.
Кроме того, в течение октября Киев достиг договоренности со Швецией и Норвегией начать переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности.
Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.
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