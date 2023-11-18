Уряд Франції в грудні розгляне закріплення права на аборт у конституції

Рада міністрів Франції почне розгляд законопроєкту про закріплення добровільного переривання вагітності в конституції країни 13 грудня – перед можливим засіданням парламенту в березні для його остаточного схвалення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Очікується, що французький парламент має розглянути законопроєкт про зміни до конституції для закріплення права на аборт у першому кварталі 2024 року. Аби поправки набули чинності, їх мають проголосувати три п'ятих членів обох палат парламенту.

Президент Франції Емманюель Макрон минулого місяця оголосив, що до кінця року його влада підготує та узгодить законопроєкт про закріплення права на аборт у французькій конституції.

Проєкт передбачає внесення поправок до статті 34 конституції Франції, згідно з якими "закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода добровільного переривання вагітності".

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США минулого року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Але минулого року обидві палати парламенту Франції не дійшли згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гаранувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" жінки це робити.

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