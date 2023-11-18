Правительство Франции в декабре рассмотрит закрепление права на аборт в конституции

Совет министров Франции начнет рассмотрение законопроекта о закреплении добровольного прерывания беременности в конституции страны 13 декабря – перед возможным заседанием парламента в марте для его окончательного одобрения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ожидается, что французский парламент должен рассмотреть законопроект об изменениях в конституцию для закрепления права на аборт в первом квартале 2024 года. Чтобы поправки вступили в силу, их должны проголосовать три пятых членов обеих палат парламента.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в прошлом месяце объявил, что до конца года его власть подготовит и согласует законопроект о закреплении права на аборт во французской конституции.

Проект предусматривает внесение поправок в статью 34 конституции Франции, согласно которым "закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная женщинам свобода добровольного прерывания беременности".

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но на фоне решения Верховного суда США в прошлом году, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов Эмманюэль Макрон пообещал закрепить соответствующее право во французской конституции.

Но в прошлом году обе палаты парламента Франции не пришли к согласию относительно формулировок: Национальная ассамблея предлагала гаранировать "право на добровольное прерывание беременности", а Сенат – "свободу" женщины это делать.

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