Кипр хочет за пять лет тратить на оборону 2% ВВП за пять лет

Министр обороны Кипра Михалис Гиоргаллас объявил о намерениях увеличить расходы островного государства на военные цели с учетом обострения геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail, Гиоргаллас сказал в пятницу на слушаниях в кипрском парламенте.

На 2024 год оборонный бюджет Кипра должен составлять 553,1 миллиона евро, что составляет около 1,9% ВВП страны. Планируется, что эти расходы увеличатся до более 560 миллионов евро в год, чтобы соответствовать 2%-му показателю.

"Оборона является приоритетом, и 2% – это обязательство", – сказал министр обороны Кипра, не уточнив, от кого исходит такое обязательство.

Гиоргаллас также изложил перед депутатами Кипра три приоритета оборонной политики на следующий год: усиление военного потенциала, в том числе путем сотрудничества с ЕС и США; повышение операционной устойчивости на фоне климатической угрозы; развитие кибервозможностей.

Принятие оборонного бюджета, пишет Cyprus Mail, вряд ли будет затруднено даже со стороны оппозиционной партии Akel, которая является ярым критиком НАТО.

В начале года новоизбранный тогда президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что страна будет тратить 2% валового внутреннего продукта на оборону, как и другие страны-члены Европейского Союза.

По словам кипрского президента, страна "обязана" инвестировать в оборонный сектор в условиях, когда ее часть находится под оккупацией Турции с 1974 года.