У Болгарії думають, як спонукати більше громадян іти на військову службу

У межах перегляду оборонної політики Болгарія шукає шляхи збільшення рівня привабливості військової служби через проблеми з поповненням військового резерву та мобілізацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації порталу БНР.

Наприкінці вересня за дорученням уряду Болгарії розпочалось обговорення Стратегічного оборонного огляду – документа з аналізом безпекового середовища й ключовими принципами оборонної політики країни.

Одна з проблем, яку обговорюють упорядники огляду, пов’язана з дефіцитом людей на військовій службі.

Чисельність військового резерву в Болгарії має становити близько 3000 людей, але за даними за 2022 рік, рівень його заповнюваності становить лише 13%. Основними причинами є фінансова непривабливість служби, небажання роботодавців відпускати своїх працівників надовго, а також скорочення населення.

Серед варіантів вирішення проблеми в Болгарії пропонують зробити службу обов’язковою для тих, хто бажає обійняти посади в Міністерстві внутрішніх справ або на держслужбі, запровадити тимчасову службу в добровольчому резерві протягом шести місяців, а також збільшити соцзабезпечення добровольців.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев також заявив, що "справи з мобілізацією йдуть дуже погано", і у відомстві "вже йдуть досить важкі внутрішні дискусії ".

У квітні Конституційний суд Болгарії відхилив запит попереднього уряду Гилиба Донєва про те, чи можуть громадяни в мирний час проходити військову підготовку. Суд тоді вказав, що відповідне питання має врегулювати болгарський парламент.

Раніше Тагарєв також вказував, що постійний страх війни у болгарському суспільстві, який підживлюється дезінформацією з проросійських джерел, починає серйозно впливати на боєздатність армії.