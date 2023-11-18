В Болгарии думают, как побудить больше граждан идти на военную службу

В рамках пересмотра оборонной политики Болгария ищет пути увеличения уровня привлекательности военной службы из-за проблем с пополнением военного резерва и мобилизацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации портала БНР.

В конце сентября по поручению правительства Болгарии началось обсуждение Стратегического оборонного обзора – документа с анализом среды безопасности и ключевыми принципами оборонной политики страны.

Одна из проблем, которую обсуждают составители обзора, связана с дефицитом людей на военной службе.

Численность военного резерва в Болгарии должна составлять около 3000 человек, но по данным за 2022 год, уровень его заполняемости составляет лишь 13%. Основными причинами являются финансовая непривлекательность службы, нежелание работодателей отпускать своих работников надолго, а также сокращение населения.

Среди вариантов решения проблемы в Болгарии предлагают сделать службу обязательной для тех, кто желает занять должности в Министерстве внутренних дел или на госслужбе, ввести временную службу в добровольческом резерве в течение шести месяцев, а также увеличить соцобеспечение добровольцев.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев также заявил, что "дела с мобилизацией идут очень плохо", и в ведомстве "уже идут довольно тяжелые внутренние дискуссии".

В апреле Конституционный суд Болгарии отклонил запрос предыдущего правительства Гилиба Донева о том, могут ли граждане в мирное время проходить военную подготовку. Суд тогда указал, что соответствующий вопрос должен урегулировать болгарский парламент.

Ранее Тагарев также указывал, что постоянный страх войны в болгарском обществе, который подпитывается дезинформацией из пророссийских источников, начинает серьезно влиять на боеспособность армии.