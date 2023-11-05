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В італійській Тоскані через негоду евакуювали понад тисячу людей, ще тисячі без світла

Неділя, 5 листопада 2023, 15:32

В італійському регіоні Тоскана евакуювали понад тисячу людей через підтоплення, спричинені сильними зливами.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Негода накрила регіон у вихідні. Місцева влада повідомляє про евакуацію 1200 осіб. 

Серед евакуйованих – новонароджена дівчинка. Будинок родини залишився без водо- й електропостачання. 

Всього без світла понад 16000 домогосподарств.

Найбільше постраждали райони Прато і Пістойя, де місцеві струмки вийшли з берегів. Там, де вода почала спадати, рятувальники і волонтери почали розчищати вулиці від грязюки. 

 
Adriano Conte/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Всього цього тижня через негоду на півночі Італії загинули семеро людей. 

За оцінками уряду, екстремальні погодні умови завдали Італії збитків щонайменше на 3 мільярди євро

Внаслідок негоди є загиблі також у Франції, Бельгії та Нідерландах, серед них – хлопчик з України.  

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Італія стихійні лиха