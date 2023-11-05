В італійській Тоскані через негоду евакуювали понад тисячу людей, ще тисячі без світла

В італійському регіоні Тоскана евакуювали понад тисячу людей через підтоплення, спричинені сильними зливами.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Негода накрила регіон у вихідні. Місцева влада повідомляє про евакуацію 1200 осіб.

Серед евакуйованих – новонароджена дівчинка. Будинок родини залишився без водо- й електропостачання.

Un’immagine che arriva dalla Toscana e che vale più di mille parole. A lui, a tutti coloro che in queste ore sono impegnati nelle operazioni di soccorso, la nostra gratitudine e il nostro plauso 👏 pic.twitter.com/6TwaeRHCcx — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 4, 2023

Всього без світла понад 16000 домогосподарств.

Найбільше постраждали райони Прато і Пістойя, де місцеві струмки вийшли з берегів. Там, де вода почала спадати, рятувальники і волонтери почали розчищати вулиці від грязюки.

Adriano Conte/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Всього цього тижня через негоду на півночі Італії загинули семеро людей.

За оцінками уряду, екстремальні погодні умови завдали Італії збитків щонайменше на 3 мільярди євро.

Внаслідок негоди є загиблі також у Франції, Бельгії та Нідерландах, серед них – хлопчик з України.