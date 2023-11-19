В Болгарии из-за экстремальных погодных условий погибли два человека

Большую часть Болгарии накануне накрыли штормовой ветер и сильный дождь со снегом, в результате чего погибли два человека, есть значительные разрушения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В черноморском городе Варна было объявлено чрезвычайное положение из-за непогоды. Портовый город накрыл сильный ветер и снег с дождем.

По данным местных властей, во всех районах Варны нарушено электроснабжение, ключевые дороги заблокированы поваленными деревьями и ветками, из-за чего транспортные средства застряли в пробках.

Мэрия призвала граждан оставаться дома и не пользоваться автомобилями без крайней необходимости.

Также из-за непогоды в аэропорту Варны задерживались рейсы, некоторые из них были отменены.

По данным полиции, один человек погиб после того, как его фургон врезался в дерево, упавшее на главном бульваре столицы Софии, а в Варне женщина погибла, когда на нее упала ветка.

Болгарские метеорологи предупредили об опасной погоде на большей части восточной Болгарии в воскресенье, с порывами ветра до 125 км/ч. Ожидается, что сильный дождь сменится снегом из-за снижения температуры.

Напомним, 5 ноября в итальянском регионе Тоскана проводили эвакуацию более тысячи человек из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями.