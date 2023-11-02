Після втрат кількох С-400 в Україні РФ послабить ППО в інших місцях - розвідка Британії

У Міноборони Британії прогнозують, що після втрат кількох ЗРК великої дальності в Україні Росії доведеться послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо війни в Україні у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності внаслідок українських ударів протягом останнього тижня, зазначили британські аналітики. 26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 (С-400) були знищені в Луганській області.

Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської протиповітряної оборони в Криму.

Як підкреслили у МО Британії, Росія вже давно надає пріоритет потужним, високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.

Нещодавні втрати підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, найімовірніше, збільшить і без того значне навантаження на системи і операторів, що залишилися.

Існує реальна можливість того, що, замінюючи знищені системи в Україні, Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, зазначили британські аналітики.

Напередодні розвідка Великої Британії заявила про все помітніше застосування Росією безпілотників-камікадзе "Ланцет" у ключовій контрбатарейній боротьбі.