Британська розвідка: РФ все помітніше застосовує "Ланцети" у контрбатарейній боротьбі

Розвідка Великої Британії заявила про все помітніше застосування Росією безпілотників-камікадзе "Ланцет" у ключовій контрбатарейній боротьбі.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 1 листопада, повідомляє "Європейська правда"

На думку британських аналітиків, малі безпілотні авіаційні комплекси односторонньої дії "Ланцет", найімовірніше, є одним з найефективніших нових засобів, які Росія розмістила в Україні за останні 12 місяців.

Вони призначені для пілотування над територією противника, очікування на виявлення цілі, пікірування до неї і підриву.

"Ланцети" виробляються авіабудівною компанією ZALA Aero Group. ZALA також виробляє невеликі неозброєні БПЛА "Орлан-10", які Росія часто використовує разом з "Ланцетом" для виявлення цілей. У британській розвідці водночас відзначають, що Україна також досягла успіху з невеликими БПЛА.

"Росія розгортає "Ланцети" для атак на пріоритетні цілі, і вони стають все більш помітними в ключовій контрбатарейній боротьбі, завдаючи ударів по ворожій артилерії", – йдеться в огляді.

"Традиційно Росія використовувала малі БПЛА переважно для розвідки. Завдяки своїм ударним можливостям "Ланцет" став значною зміною в тому, як Росія використовує цю категорію озброєнь", – зазначають у Міноборони Британії.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні та пов’язала це з накопиченням запасу на зиму.

Також розвідка розповідала, що РФ зберегла значний артилерійський потенціал у нижній течії Дніпра.