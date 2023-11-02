СМИ: Сербия и Косово приблизились к согласию по ключевым пунктам для нормализации отношений

Во время переговоров в Брюсселе при посредничестве ЕС Сербия и Косово сделали "существенные шаги" к созданию Ассоциации сербских муниципалитетов, хотя финального согласия еще нет.

Об этом сообщает сербское N1, пишет "Европейская правда".

По информации издания, обе стороны согласились с предложением устава этого объединения, но пока еще продумывают формулировки, которые будут приемлемыми и для Белграда, и для Приштины.

Кроме того, что премьер Косова Альбин Курти якобы согласился с созданием Ассоциации сербских муниципалитетов, президент Сербии Александар Вучич согласился с проектом и дорожной картой реализации Охридского соглашения, но при этом требует, чтобы оно оставалось неподписанным до выборов в Сербии 17 декабря.

Напомним, Приштина и Белград 27 февраля заключили в Северной Македонии Охридское соглашение, которое хоть прямо и не требует от Сербии признать независимость Косова, однако не позволяет ей выступать против его вступления в международные организации, такие как НАТО, ЕС или Совет Европы.

Соглашение также требует от Белграда признать косовские национальные символы, паспорта, дипломы и автомобильные регистрационные знаки. Косово должно обеспечить надлежащий уровень самоуправления для этнических сербов в Косове.