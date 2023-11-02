У Вірменії заявили, що запобігли антиурядовим терактам

Служба національної безпеки Вірменії заявила в четвер, що заарештувала п'ятьох підозрюваних у спробі здійснити теракт проти державних установ.

Про "Європейська правда" повідомляє з посиланням на заяву служби.

Згідно з повідомленням, п’ятеро підозрюваних разом із невстановленими спільниками планували вибух, вбивства та захоплення урядових будівель.

У будинках затриманих слідчі вилучили зброю та боєприпаси, безпілотний літальний апарат і два газові балони, бронежилети, військову форму, наручники, пристрої спостереження, комп’ютери, мобільні телефони, пристрої зв’язку, десять невикористаних SIM-карт вірменських та російських операторів зв'язку і документи про підготовку теракту.

Метою потенційних терористів був "зрив діяльності органів влади", сказано у повідомленні.

Стверджують, що підозрювані збиралися через український і молдовський Telegram-канали "залучити широкі верстви населення" до терористичної діяльності.

Підозрювані також придбали медичні засоби та планували перевезти свої родини до Грузії перед нападом.

Підозрювані, згідно з повідомленням, планували детальні кроки для засідки, спостереження та відступу від будівель. Планували також розповсюдження листівок та інші процедури для залучення спільників та координації їхніх дій.

Правоохоронці працюють над встановленням їхніх спільників.

Уряд Вірменії на чолі з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном зіткнувся із закликами піти у відставку після того, як у вересні Азербайджан повернув Нагірний Карабах, який підтримує Вірменія, під свій контроль.

Захоплення Азербайджаном Карабаху спричинило масовий виїзд майже всіх 120 000 етнічних вірмен на території та протести в Єревані з вимогою відставки Пашиняна.

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