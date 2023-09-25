Опозиція у Вірменії хоче на три дні "паралізувати країну" протестами проти уряду через Карабах

Вірменська опозиція анонсувала нові масштабні акції протесту проти уряду у зв’язку з тим, як офіційний Єреван відреагував на операцію Баку у Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Масштабні протести планують у наступні три дні, починаючи з 8 ранку 25 вересня. Член Національного комітету Вазген Манукян заявив, що "у найближчі три дні буде паралізована уся Вірменія".

Депутат від опозиційної фракції "Айастан" Ішхан Сагателян закликав "підняти непокору до такого рівня, щоби уряд впав на коліна".

Перед цим у неділю представники опозиції організували черговий мітинг на площі Республіки, вимагаючи відставки прем’єра Нікола Пашиняна у зв’язку з його політикою щодо Нагірного Карабаху, який після останніх подій повертається під контроль Баку.

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її завершення наступного дня.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

У Єревані значна частина суспільства сприйняла з обуренням те, що співвітчизників у Карабаху залишили без допомоги. Під час кількох акцій протесту люди намагалися прорватися у будівлю уряду, протестували також під посольством Росії.

Тим часом в уряді звинуватили російські ЗМІ у гібридній війні проти Вірменії.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.