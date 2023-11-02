В Армении заявили, что предотвратили антиправительственные теракты

Служба национальной безопасности Армении заявила в четверг, что арестовала пятерых подозреваемых в попытке совершить теракт против государственных учреждений.

Об этом "Европейской правде" сообщает со ссылкой на заявление службы.

Согласно сообщению, пятеро подозреваемых вместе с неустановленными сообщниками планировали взрыв, убийства и захват правительственных зданий.

В домах задержанных следователи изъяли оружие и боеприпасы, беспилотный летательный аппарат и два газовых баллона, бронежилеты, военную форму, наручники, устройства наблюдения, компьютеры, мобильные телефоны, устройства связи, десять неиспользованных SIM-карт армянских и российских операторов связи и документы о подготовке теракта.

Целью потенциальных террористов был "срыв деятельности органов власти", говорится в сообщении.

Утверждают, что подозреваемые собирались через украинский и молдавский Telegram-каналы "привлечь широкие слои населения" в террористическую деятельность.

Подозреваемые также приобрели медицинские средства и планировали перевезти свои семьи в Грузию перед нападением.

Подозреваемые, согласно сообщению, планировали детальные шаги по засаде, наблюдению и отступлению от зданий. Планировали также распространение листовок и другие процедуры для привлечения сообщников и координации их действий.

Правоохранители работают над установлением их подельников.

Правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном столкнулось с призывами уйти в отставку после того, как в сентябре Азербайджан вернул поддерживающий Армения Нагорный Карабах под свой контроль.

Захват Азербайджаном Карабаха вызвал массовый выезд почти всех 120 000 этнических армян на территории и протесты в Ереване с требованием отставки Пашиняна.

Читайте также о том, как Армения начала искать новых союзников после азербайджанской операции в Карабахе.