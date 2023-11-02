Сеул: КНДР могла передати Росії балістичні ракети на додачу до артилерійських снарядів

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея могла передати Росії кілька типів ракет на додачу до артилерійських снарядів для ведення повномасштабної війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AP, південнокорейські військові розповіли в четвер журналістам на брифінгу.

Як вважають у Сеулі, КНДР могла відправити Росії "невстановлену кількість" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.

За оцінками південнокорейської розвідки, підприємства КНДР працюють на повну потужність й мобілізують населення, аби виконати замовлення для російських військ.

В обмін на постачання снарядів і ракет Москва, ймовірно, надає Пхеньяну технологічну допомогу для запуску супутника-шпигуна в космос. Північна Корея також зацікавлена в отриманні російських ядерних технологій, говорять у Сеулі.

Напередодні повідомлялось, що КНДР, за оцінками Південної Кореї, надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, а також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці.

Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує в Україні. Співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася, оскільки обидві країни опинилися в глобальній ізоляції, а Кім Чен Ин і Владімір Путін провели саміт у Росії у вересні.

У жовтні Білий дім заявив, що режим Кіма надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.