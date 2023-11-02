Сеул: КНДР могла передать России баллистические ракеты в дополнение к артиллерийским снарядам

Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что Северная Корея могла передать России несколько типов ракет в дополнение к артиллерийским снарядам для ведения полномасштабной войны против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP, южнокорейские военные рассказали в четверг журналистам на брифинге.

Как считают в Сеуле, КНДР могла отправить России "неустановленное количество" баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных зенитных ракет, а также винтовок, ракетных пусковых установок, минометов и снарядов.

По оценкам южнокорейской разведки, предприятия КНДР работают на полную мощность и мобилизуют население, чтобы выполнить заказ для российских войск.

В обмен на поставки снарядов и ракет Москва, вероятно, предоставляет Пхеньяну технологическую помощь для запуска спутника-шпиона в космос. Северная Корея также заинтересована в получении российских ядерных технологий, говорят в Сеуле.

Накануне сообщалось, что КНДР, по оценкам Южной Кореи, предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины, а также направила в Россию советников по использованию боеприпасов, которых хватит примерно на два месяца.

Пхеньян имеет одни из крупнейших в мире складов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, которое Россия использует в Украине. Сотрудничество между Пхеньяном и Москвой усилилось, поскольку обе страны оказались в глобальной изоляции, а Ким Чен Ын и Владимир Путин провели саммит в России в сентябре.

В октябре Белый дом заявил, что режим Кима предоставил 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов России.