В Киев с "сообщением о поддержке" приехал глава Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, заявив, что США продолжат поддерживать Украину в войне против России.

Об этом Остин сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение – Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем", – заявил глава Пентагона.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl