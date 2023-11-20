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У Франції протестували після звільнення з-під варти офіцера, обвинуваченого у резонансному вбивстві  

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Понеділок, 20 листопада 2023, 10:19

Мати 17-річного підлітка, який був убитий під час зупинки поліцією на дорозі у Франції, очолила в неділю акцію протесту, закликаючи до справедливості після того, як підозрюваного у смертельному пораненні її сина поліцейського звільнили з-під варти до завершення слідства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Смерть Наеля Мерзука у червні спричинила масові заворушення по всій країні, які висвітлили гнів проти насильства з боку поліції, бідності та дискримінації щодо людей іммігрантського походження.

Кілька сотень людей зібралися в неділю на місці його вбивства, на площі Нельсона Мандели в паризькому передмісті Нантерр. Поліцейські фургони вишикувалися на прилеглих вулицях. 

Мати покійного підлітка Мунія очолила групу протестувальників, скандуючи "Справедливість для Наеля".

Серед натовпу були люди, які пережили насильство з боку поліції, наприклад, музичний продюсер Мішель Зеклер, а також ліві активісти і матері, які боялися, що їхніх дітей може спіткати та ж доля, що і Мерзука.

Офіцера Флоріана М., який здійснив смертельний постріл, через два дні після інциденту ув'язнили і висунули йому попереднє звинувачення.

У середу прокуратура Нантерра заявила, що судді дійшли висновку, що його подальше утримання під вартою "більше не відповідає правовим критеріям".

Попередні звинувачення у французькому законодавстві означають, що судді мають вагомі підстави підозрювати правопорушення, але дають більше часу для подальшого розслідування. 

Наразі неясно, чи буде справа передана до суду і коли саме.

Алжирець і марокканець за походженням, 17-річний Наель був застрелений поліцейським у червні під час дорожньої перевірки.

Докладніше про резонансну справу – у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.

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