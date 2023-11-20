У Франції протестували після звільнення з-під варти офіцера, обвинуваченого у резонансному вбивстві  

Мати 17-річного підлітка, який був убитий під час зупинки поліцією на дорозі у Франції, очолила в неділю акцію протесту, закликаючи до справедливості після того, як підозрюваного у смертельному пораненні її сина поліцейського звільнили з-під варти до завершення слідства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Смерть Наеля Мерзука у червні спричинила масові заворушення по всій країні, які висвітлили гнів проти насильства з боку поліції, бідності та дискримінації щодо людей іммігрантського походження.

Кілька сотень людей зібралися в неділю на місці його вбивства, на площі Нельсона Мандели в паризькому передмісті Нантерр. Поліцейські фургони вишикувалися на прилеглих вулицях.

Мати покійного підлітка Мунія очолила групу протестувальників, скандуючи "Справедливість для Наеля".

Des centaines de personnes se sont réunies ce dimanche à Nanterre, à l'appel de la mère de Nahel, quelques jours après la remise en liberté du policier auteur du tir mortel sur l’adolescent en juin. "Pas de justice, pas de paix" clamaient les manifestants pic.twitter.com/RR6Fv82H0D — TRT Français (@trtfrancais) November 19, 2023

Серед натовпу були люди, які пережили насильство з боку поліції, наприклад, музичний продюсер Мішель Зеклер, а також ліві активісти і матері, які боялися, що їхніх дітей може спіткати та ж доля, що і Мерзука.

Офіцера Флоріана М., який здійснив смертельний постріл, через два дні після інциденту ув'язнили і висунули йому попереднє звинувачення.

У середу прокуратура Нантерра заявила, що судді дійшли висновку, що його подальше утримання під вартою "більше не відповідає правовим критеріям".

Попередні звинувачення у французькому законодавстві означають, що судді мають вагомі підстави підозрювати правопорушення, але дають більше часу для подальшого розслідування.

Наразі неясно, чи буде справа передана до суду і коли саме.

Алжирець і марокканець за походженням, 17-річний Наель був застрелений поліцейським у червні під час дорожньої перевірки.

Докладніше про резонансну справу – у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.