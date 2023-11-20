Во Франции протестовали после освобождения из-под стражи офицера, обвиняемого в резонансном убийстве  

Мать 17-летнего подростка, который был убит во время остановки полицией на дороге во Франции, возглавила в воскресенье акцию протеста, призывая к справедливости после того, как подозреваемого в смертельном ранении ее сына полицейского освободили из-под стражи до завершения следствия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Смерть Наэля Мерзука в июне вызвала массовые беспорядки по всей стране, которые осветили гнев против насилия со стороны полиции, бедности и дискриминации в отношении людей иммигрантского происхождения.

Несколько сотен человек собрались в воскресенье на месте его убийства, на площади Нельсона Манделы в парижском пригороде Нантерр. Полицейские фургоны выстроились на близлежащих улицах.

Мать покойного подростка Муния возглавила группу протестующих, скандируя "Справедливость для Наэля".

Des centaines de personnes se sont réunies ce dimanche à Nanterre, à l'appel de la mère de Nahel, quelques jours après la remise en liberté du policier auteur du tir mortel sur l’adolescent en juin. "Pas de justice, pas de paix" clamaient les manifestants pic.twitter.com/RR6Fv82H0D — TRT Français (@trtfrancais) November 19, 2023

Среди толпы были люди, которые пережили насилие со стороны полиции, например, музыкальный продюсер Мишель Зеклер, а также левые активисты и матери, которые боялись, что их детей может постичь та же участь, что и Мерзука.

Офицера Флориана М., который совершил смертельный выстрел, через два дня после инцидента заключили в тюрьму и предъявили ему предварительное обвинение.

В среду прокуратура Нантерра заявила, что судьи пришли к выводу, что его дальнейшее содержание под стражей "больше не соответствует правовым критериям".

Предварительные обвинения во французском законодательстве означают, что судьи имеют веские основания подозревать правонарушения, но дают больше времени для дальнейшего расследования.

Пока неясно, будет ли дело передано в суд и когда именно.

Алжирец и марокканец по происхождению, 17-летний Наэль был застрелен полицейским в июне во время дорожной проверки.

Подробнее о резонансном деле – в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.