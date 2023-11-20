На границе с Польшей один из пунктов пропуска полностью приостановил работу

В пункте пропуска "Шегини" временно приостановлены пропускные операции в связи с отсутствием электроснабжения на КПП "Медика" на польской стороне.

Об этом в понедельник сообщили в ГПСУ, пишет "Европейская правда".

"Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Республика Польша) пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной Стороной временно приостановлен", – говорится в сообщении.

Пограничники призвали граждан учесть эту информацию при пересечении границы.

Между тем польские перевозчики с 6 ноября продолжают блокировать другие три пограничных перехода с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

Блокировщики обещали пропускать гуманитарные грузы и грузы с топливом, однако в украинском правительстве говорят, что этого не происходит.