В Еврокомиссии рассказали о реакции фон дер Ляйен на скандальные венгерские билборды

В Еврокомиссии прокомментировали установленные в Венгрии билборды, направленные против президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Я показал эти изображения президенту Еврокомиссии – она и бровью не повела. Была абсолютно невозмутимой", – сказал он.

По его словам, "это происходит не впервые и, возможно, не в последний раз", и Еврокомиссии есть чем заняться, как то кризисы, которые нужно решать, и политика, которую нужно внедрять.

"Венгрия является частью Европы... Мы очень уверены, что внедряем политику, которая приносит пользу гражданам Венгрии", — отметил Мамер.

На вопрос, какие профессиональные отношения у фон дер Ляйен с Алексом Соросом – сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, который является постоянным объектом враждебности со стороны партии Орбана "Фидес" – который также изображен на билбордах, представитель Еврокомиссии ответил, что их нет.

Ранее сообщалось, что правящая партия Венгрии установила в понедельник билборды, которые направлены против президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Подобные билборды с изображением предшественника фон дер Ляйен Жана-Клода Юнкера вместе с Соросом-старшим вызвали жесткую критику со стороны Брюсселя в 2019 году. "Фидес" снял их после того, как главная правоцентристская группа Европарламента ЕНП пригрозила исключить венгерскую партию. "Фидес" вышел из ЕНП через два года.

Венгерское правительство объявило о манипулятивных "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

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