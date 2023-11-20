В уряді Молдови першими зрозуміли, що Майдан призведе до зміни влади – Дещиця

Молдовський віцепрем'єр з питань реінтеграції ще до побиття студентів на Майдані Незалежності висловив переконання, що революція переможе.

Про це колишній міністр закордонних справ Андрій Дещиця розповів у розмові з "Європейською правдою" напередодні 10-ї річниці початку Євромайдану.

За його словами, більшість партнерів спочатку придивлялися до подій у Києві, але не були переконані, що Україна зміниться.

"Хоча були й винятки. І дехто зрозумів це ще до побиття студентів. Першим був мій молдовський колега по переговорах в ОБСЄ", – розповів Дещиця.

Тоді Україна головувала в цій організації, а Андрій Дещиця був спецпредставником голови ОБСЄ з питань конфліктів: це Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія і Нагірний Карабах.

"А 25-26 листопада у Києві відбувся черговий раунд переговорів по Придністров’ю у форматі "5+2", де Україна була посередником.

Тоді на Європейській площі вже проходили мітинги. І я ввечері теж ходив мітингувати", – пригадує дипломат.

За його словами, учасники цих переговорів хотіли побачити наживо, що ж відбувається у Києві – і пішли на Європейську площу.

"Я теж там був, а на сцені у цей час виступав Арсеній Яценюк.

І тут глава молдовської делегації, тодішній віцепрем'єр з питань реінтеграції Молдови, мій давній знайомий Женя Карпов, підійшов і каже: "От тепер я бачу, у вас є потенціал змін. І я навіть бачу, хто може бути наступним прем'єром (вказуючи на Яценюка) і міністром закордонних справ (вказуючи на мене)", – розповів Дещиця.

Він додав, що в той момент сам не вірив у ці слова, а розуміння того, що протести переростуть у щось більше прийшло після 1 грудня.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель приїде до Києва для відзначення 10-ї річниці Революції гідності.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ напередодні оголошення рішення ЄК на початку листопада, пообіцявши президенту України Володимиру Зеленському продовжувати підтримку ЄС.

Дивіться, також відеоверсію розмови з Андрієм Дещицею.