Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции еще до избиения студентов на Майдане независимости выразил убеждение, что революция победит.

Об этом бывший министр иностранных дел Андрей Дещица рассказал в разговоре с "Европейской правдой" накануне 10-й годовщины начала Евромайдана.

По его словам, большинство партнеров сначала присматривались к событиям в Киеве, но не были убеждены, что Украина изменится.

"Хотя были и исключения. И некоторые поняли это еще до избиения студентов. Первым был мой молдовский коллега по переговорам в ОБСЕ", – рассказал Дещица.

Тогда Украина председательствовала в этой организации, а Андрей Дещица был спецпредставителем председателя ОБСЕ по вопросам конфликтов: это Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах.

"А 25-26 ноября в Киеве состоялся очередной раунд переговоров по Приднестровью в формате "5+2", где Украина была посредником.

Тогда на Европейской площади уже проходили митинги. И я вечером тоже ходил митинговать", – вспоминает дипломат.

По его словам, участники этих переговоров хотели увидеть вживую, что же происходит в Киеве – и пошли на Европейскую площадь.

"Я тоже там был, а на сцене в это время выступал Арсений Яценюк.

И тут глава молдовской делегации, тогдашний вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдовы, мой давний знакомый Женя Карпов, подошел и говорит: "Вот теперь я вижу, у вас есть потенциал изменений. И я даже вижу, кто может быть следующим премьером (указывая на Яценюка) и министром иностранных дел (указывая на меня)", – рассказал Дещица.

Он добавил, что в тот момент сам не верил в эти слова, а понимание того, что протесты перерастут в нечто большее пришло после 1 декабря.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель приедет в Киев на 10-ю годовщину Революции достоинства.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев накануне объявления решения ЕК в начале ноября, пообещав президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать поддержку ЕС.

Смотрите, также видеоверсию разговора с Андреем Дещицей.