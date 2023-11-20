Кулеба обговорив з естонським колегою переговори про вступ України до ЄС

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба та Маргус Тсахкна в понеділок обговорили майбутнє відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це обоє міністрів повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

За словами Кулеби, із Тсахкною він скоординував кроки щодо вступу України до ЄС та засідання Ради ЄС у грудні, "на якому, як очікується, буде ухвалене рішення про початок переговорів про вступ".

Також голови українського й естонського МЗС обговорили постачання боєприпасів до України з ЄС та Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

During our call, @Tsahkna and I coordinated steps on Ukraine’s EU accession and the EU Council meeting in December, which is expected to decide on opening accession talks; EU ammunition deliveries to Ukraine; and the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2023

Тсахкна розповів про розмови з Кулебою та міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, які стосувались "безпекових відносин Європи, подальшої підтримки України та взаємних зустрічей у найближчому майбутньому".

Had great conversations with colleagues 🇺🇦 @DmytroKuleba & 🇱🇹@GLandsbergis



Good discussion on European security situation, continuous support to #Ukraine & mutual meetings in the near future 🤝 pic.twitter.com/1Q7dS20iYW — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 20, 2023

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

Європейський посадовець у коментарі Reuters минулого тижня навіть говорив, що очікуване рішення ЄС щодо початку переговорів про членство з Україною "під загрозою", також в блоці немає згоди щодо надання Києву ще 50 мільярдів євро допомоги.

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