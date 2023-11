Кулеба обговорив з естонським колегою переговори про вступ України до ЄС

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба та Маргус Тсахкна в понеділок обговорили майбутнє відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це обоє міністрів повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

За словами Кулеби, із Тсахкною він скоординував кроки щодо вступу України до ЄС та засідання Ради ЄС у грудні, "на якому, як очікується, буде ухвалене рішення про початок переговорів про вступ".

Також голови українського й естонського МЗС обговорили постачання боєприпасів до України з ЄС та Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

During our call, @Tsahkna and I coordinated steps on Ukraine’s EU accession and the EU Council meeting in December, which is expected to decide on opening accession talks; EU ammunition deliveries to Ukraine; and the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine.