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Кулеба обговорив з естонським колегою переговори про вступ України до ЄС

Понеділок, 20 листопада 2023, 17:52

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба та Маргус Тсахкна в понеділок обговорили майбутнє відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це обоє міністрів повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

За словами Кулеби, із Тсахкною він скоординував кроки щодо вступу України до ЄС та засідання Ради ЄС у грудні, "на якому, як очікується, буде ухвалене рішення про початок переговорів про вступ".

Також голови українського й естонського МЗС обговорили постачання боєприпасів до України з ЄС та Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Тсахкна розповів про розмови з Кулебою та міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, які стосувались "безпекових відносин Європи, подальшої підтримки України та взаємних зустрічей у найближчому майбутньому".

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

Європейський посадовець у коментарі Reuters минулого тижня навіть говорив, що очікуване рішення ЄС щодо початку переговорів про членство з Україною "під загрозою", також в блоці немає згоди щодо надання Києву ще 50 мільярдів євро допомоги.

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Кулеба Вступ до ЄС Естонія