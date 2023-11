Кулеба обсудил с эстонским коллегой переговоры о вступлении Украины в ЕС

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Маргус Тсахкна в понедельник обсудили будущее открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом оба министра сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

По словам Кулебы, с Тсахкной он скоординировал шаги по вступлению Украины в ЕС и заседание Совета ЕС в декабре, "на котором, как ожидается, будет принято решение о начале переговоров о вступлении".

Также главы украинского и эстонского МИД обсудили поставки боеприпасов в Украину из ЕС и Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

During our call, @Tsahkna and I coordinated steps on Ukraine’s EU accession and the EU Council meeting in December, which is expected to decide on opening accession talks; EU ammunition deliveries to Ukraine; and the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine.