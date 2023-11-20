Кулеба обсудил с эстонским коллегой переговоры о вступлении Украины в ЕС

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Маргус Тсахкна в понедельник обсудили будущее открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом оба министра сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

По словам Кулебы, с Тсахкной он скоординировал шаги по вступлению Украины в ЕС и заседание Совета ЕС в декабре, "на котором, как ожидается, будет принято решение о начале переговоров о вступлении".

Также главы украинского и эстонского МИД обсудили поставки боеприпасов в Украину из ЕС и Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

During our call, @Tsahkna and I coordinated steps on Ukraine’s EU accession and the EU Council meeting in December, which is expected to decide on opening accession talks; EU ammunition deliveries to Ukraine; and the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2023

Тсахкна рассказал о разговорах с Кулебой и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, которые касались "отношений безопасности Европы, дальнейшей поддержки Украины и взаимных встреч в ближайшем будущем".

Had great conversations with colleagues 🇺🇦 @DmytroKuleba & 🇱🇹@GLandsbergis



Good discussion on European security situation, continuous support to #Ukraine & mutual meetings in the near future 🤝 pic.twitter.com/1Q7dS20iYW — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 20, 2023

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

Европейский чиновник в комментарии Reuters на прошлой неделе даже говорил, что ожидаемое решение ЕС о начале переговоров о членстве с Украиной "под угрозой", также в блоке нет согласия относительно предоставления Киеву еще 50 миллиардов евро помощи.

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