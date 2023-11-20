Європарламент хоче збільшити представництво жінок у комітетах

Європейський парламент за ініціативи віцепрезидента Дімітріоса Пападімуліса розглядає можливість внесення змін до регламенту для покращення гендерного балансу в комітетах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо Politico.

Пападімуліс очолює групу євродепутатів, що працюють над питаннями гендерної рівності в Європарламенті. У жовтні він надіслав листа до комітету з конституційних питань з проханням про допомогу у зміні внутрішніх правил парламенту.

Євродепутат зокрема пропонує врівноважити представництво жінок і чоловіків у комітетах відповідно до їхнього загального представництва в інституції. Наразі 61% євродепутатів становлять чоловіки й 39% – жінки.

"Можливою пропозицією може бути те, що принаймні потрібно мати 30 або 35% жінок у кожному комітеті", – зазначив Пападімуліс.

Наразі в 14 із 26 комітетів Європарламенту жінки становлять менше 39% їхніх членів. Навіть комітет із прав жінок і гендерної рівності Європарламенту (там відсоток жінок-євродепутатів найвищий – 86%) очолює чоловік – польський депутат Роберт Бєдронь.

Чинний регламент Європейського парламенту вже передбачає, що під час призначення на топ-посади в інституції потрібно враховувати гендерну приналежність кандидатів і що голова й заступники голови комітетів не повинні бути виключно чоловіками або виключно жінками.

Нагадаємо, в червні 2023 року в ЄС набула чинності Директива про прозорість оплати праці, яка встановлює чіткі рамки для застосування концепції "рівноцінної праці" та критерії для її врегулювання.