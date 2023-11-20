Европарламент хочет увеличить представительство женщин в комитетах

Европейский парламент по инициативе вице-президента Димитриоса Пападимулиса рассматривает возможность внесения изменений в регламент для улучшения гендерного баланса в комитетах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно Politico.

Пападимулис возглавляет группу евродепутатов, работающих над вопросами гендерного равенства в Европарламенте. В октябре он направил письмо в комитет по конституционным вопросам с просьбой о помощи в изменении внутренних правил парламента.

Евродепутат в частности предлагает уравновесить представительство женщин и мужчин в комитетах в соответствии с их общим представительством в институции. Сейчас 61% евродепутатов составляют мужчины и 39% – женщины.

"Возможным предложением может быть то, что по крайней мере нужно иметь 30 или 35% женщин в каждом комитете", – отметил Пападимулис.

Сейчас в 14 из 26 комитетов Европарламента женщины составляют менее 39% их членов. Даже комитет по правам женщин и гендерному равенству Европарламента (там процент женщин-евродепутатов самый высокий – 86%) возглавляет мужчина – польский депутат Роберт Бедронь.

Действующий регламент Европейского парламента уже предусматривает, что при назначении на топ-должности в институции нужно учитывать гендерную принадлежность кандидатов и что председатель и заместители председателя комитетов не должны быть исключительно мужчинами или исключительно женщинами.

Напомним, в июне 2023 года в ЕС вступила в силу Директива о прозрачности оплаты труда, которая устанавливает четкие рамки для применения концепции "равноценного труда" и критерии для ее урегулирования.