У Фінляндію в листопаді через кордон з РФ прибули понад 500 шукачів притулку

Тільки за листопад до Фінляндії через східний кордон прибуло понад 500 прохачів притулку, що значно більше, ніж у жовтні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

За вихідні, після закриття чотирьох прикордонних пунктів на південному сході Фінляндії, через пропускний пункт Вартіус до Кухмо прибуло 83 особи без необхідних в'їзних документів. У понеділок на пункт пропуску Салла прибули 35 прохачів притулку.

Для порівняння, за весь жовтень на пункти перетину кордону на південному сході прибуло 32 прохачі притулку, а у вересні їх було 13.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

За даними ЗМІ, Фінляндія у ніч на середу може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї.