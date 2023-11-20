В Финляндию в ноябре через границу с РФ прибыли более 500 искателей убежища

Только за ноябрь в Финляндию через восточную границу прибыло более 500 просителей убежища, что значительно больше, чем в октябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

За выходные, после закрытия четырех пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии, через пропускной пункт Вартиус в Кухмо прибыло 83 человека без необходимых въездных документов. В понедельник на пункт пропуска Салла прибыли 35 просителей убежища.

Для сравнения, за весь октябрь на пункты пересечения границы на юго-востоке прибыло 32 просителя убежища, а в сентябре их было 13.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

По данным СМИ, Финляндия в ночь на среду может закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия.