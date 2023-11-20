У Франції сенатора, який нібито підмішав екстазі колезі, закликали скласти повноваження

Голова Сенату Франції Жерар Ларше закликав самоусунутись від виконання повноважень сенатора Жоеля Герріо, якого підозрюють у підмішуванні наркотиків колезі Сандрін Жоссо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Ларше пояснив, що позбавити мандата Герріо може лише суд після завершення кримінального провадження проти нього.

Тому він запропонував йому добровільно самоусунутись від виконання повноважень у Сенаті Франції "з огляду на надзвичайну серйозність дій, в яких звинувачується сенатор, і принцип гідності, який пов'язаний з виконанням парламентського мандата".

Йдеться про посади секретаря бюро Сенату і заступника голови сенатського комітету з питань закордонних справ, оборони та збройних сил.

"Тепер справа за паном Жоелем Герріо, який повинен взяти на себе відповідальність, а суди й поліція зможуть з'ясувати факти", – додав голова Сенату Франції.

Минулої п'ятниці Герріо затримали й арештували за те, що він ввів іншій особі речовину, "здатну послабити її розум або самоконтроль для скоєння зґвалтування або сексуального нападу".

Його помістили під варту відповідно до правил "затримання на місці злочину", які дозволяють поліції не зважати на його депутатську недоторканність.

Жоель Герріо – у минулому банкір, він є членом Сенату з 2011 року та обіймає посаду заступника голови комітету із закордонних та військових справ.