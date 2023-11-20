Во Франции сенатора, который якобы подмешал экстази коллеге, призвали сложить полномочия

Председатель Сената Франции Жерар Ларше призвал самоустраниться от исполнения полномочий сенатора Жоэля Геррио, которого подозревают в подмешивании наркотиков коллеге Сандрин Жоссо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Ларше объяснил, что лишить мандата Геррио может только суд после завершения уголовного производства против него.

Поэтому он предложил ему добровольно самоустраниться от выполнения полномочий в Сенате Франции "учитывая чрезвычайную серьезность действий, в которых обвиняется сенатор, и принцип достоинства, который связан с выполнением парламентского мандата".

Речь идет о должности секретаря бюро Сената и заместителя председателя сенатского комитета по вопросам иностранных дел, обороны и вооруженных сил.

"Теперь дело за господином Жоэлем Геррио, который должен взять на себя ответственность, а суды и полиция смогут выяснить факты", – добавил председатель Сената Франции.

В прошлую пятницу Геррио задержали и арестовали за то, что он ввел другому лицу вещество, "способное ослабить его разум или самоконтроль для совершения изнасилования или сексуального нападения".

Его поместили под стражу в соответствии с правилами "задержания на месте преступления", которые позволяют полиции не учитывать его депутатскую неприкосновенность.

Жоэль Геррио – в прошлом банкир, он является членом Сената с 2011 года и занимает должность заместителя председателя комитета по иностранным и военным делам.