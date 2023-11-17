У Франції затримали сенатора, звинуваченого у підмішуванні екстазі іншій депутатці

У Франції затримали сенатора Жоеля Герріо за те, що він ввів іншій особі речовину, "здатну послабити її розум або самоконтроль для скоєння зґвалтування або сексуального нападу".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на France 24, заявили у четвер французькі прокурори.

Хоча прокурори назвали жертву лише як "жінку, яка подала скаргу", кілька джерел, знайомих із справою, повідомили AFP, що потерпіла була членом парламенту.

Повідомляють, що у жінки виникло незвичне самопочуття після того, як у вівторок увечері вона вжила алкоголь у паризькому будинку 66-річного сенатора.

Прокурори заявили, що двоє осіб у справі не перебували в інтимних стосунках.

Тести виявили в організмі жінки екстазі, додали слідчі, що спонукало її подати заяву про порушення кримінальної справи.

За словами прокурорів, Герріо затримали і помістили під варту відповідно до правил "затримання на місці злочину", які дозволяють поліції не зважати на його депутатську недоторканність.

Телекомпанія RMC, яка першою повідомила про цю історію, повідомила, що поліція провела обшук у його офісі та будинку, де, як підтвердили прокурори, було знайдено екстазі.

Герріо – у минулому банкір, він є членом Сенату з 2011 року та обіймає посаду заступника голови комітету із закордонних та військових справ.

Його адвокат, Ремі-П'єр Драї, заявив, що "обурений появою в пресі інформації про перебіг розслідування".

"Я вражений тим, що ім'я жертви не було розкрите, на відміну від імені мого клієнта", – додав він.

Нагадаємо, у квітні в Бельгії конфіскували великодніх кроликів, зроблених з екстазі.

А торік французький депутат склав повноваження, зізнавшись у побитті дружини.