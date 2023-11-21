США внесли у список санкцій військових РФ за воєнні злочини в Андріївці

Державний департамент США вніс полковника ЗС Росії Азатбека Омурбекова, відомого як "Бучанський м'ясник", та єфрейтора Даниїла Фролкіна до санкційного списку за воєнні злочини в Україні.

Про це йдеться у заяві глави Держдепу Ентоні Блінкена, повідомляє "Європейська правда".

В результаті дій США Омурбекову, Фролкіну та їхнім найближчим родичам заборонено в'їзд до Сполучених Штатів.

Омурбекова внесли до переліку осіб, причетних до грубих порушень прав людини, а саме до позасудових вбивств беззбройних українських цивільних осіб в Андріївці на Київщині.

Омурбеков був командиром 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії в період, коли російські війська контролювали Андріївку. Пізніше Омурбеков привів свою бригаду до Бучі, де Державний департамент США встановив, що 64-та окрема мотострілецька бригада вбивала, била, розчленовувала, спалювала і проводила імітацію страт цивільних осіб.

Так само Фролкіна внесли у список у зв'язку з його причетністю до грубого порушення прав людини, а саме до позасудового вбивства беззбройного українського цивільного мешканця в Андріївці.

Причетність Омурбекова і Фролкіна до грубих порушень прав людини задокументували неурядові організації та незалежні розслідування. У Держдепі назвали ці дані серйозними і достовірними.

Нещодавно Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і заблокувало три нафтові танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 доларів за барель.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів США розіслало запити 30 власникам близько сотні суден, яких підозрюють у перевезенні російської нафти всупереч погодженій державами Заходу стелі цін.