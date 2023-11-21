Білий дім звинуватив ХАМАС у геноциді проти Ізраїлю

У Білому домі заявили, що терористичні дії угруповання ХАМАС проти Ізраїлю є геноцидом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Те, чого хоче ХАМАС, не помиліться, – це геноцид. Вони хочуть стерти Ізраїль з лиця землі. Вони неодноразово заявляли про це публічно – фактично, зовсім недавно", – зазначив він.

Кірбі наголосив, що ХАМАС не збирається зупинятися, адже бойовики пообіцяли повторити напад на Ізраїль, який вони здійснили 7 жовтня.

"А що сталося 7 жовтня? Вбивство. Вбивство невинних людей в їхніх будинках або на музичному фестивалі. Це наміри геноциду", – зауважив представник Білого дому.

Водночас він додав, що в Газі занадто багато жертв серед цивільного населення, і запевнив, що США продовжать закликати Ізраїль "бути максимально уважними і обережними" під час проведення операції в секторі Гази.

"Але Ізраїль не намагається стерти палестинський народ з лиця землі. Ізраїль не намагається стерти з лиця землі Газу. Ізраїль намагається захистити себе від терористичної загрози геноциду", – резюмував Кірбі.

Раніше президент США Джо Байден відкинув заклики до припинення вогню в секторі Гази, де військову операцію проти бойовиків ХАМАС проводить Ізраїль, заявивши, що це не призведе до досягнення миру.

Перед цим Байден заявляв, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.