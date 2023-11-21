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Глава МЗС Німеччини: 10 років тому cерце України голосно билось за Європу

Вівторок, 21 листопада 2023, 08:58

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у річницю початку Євромайдану заявила, що українці та ЄС разом ідуть до Європи шляхом, який Україна обрала 10 років тому.

Про це Бербок написала у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Десять років тому на Майдані вже можна було почути, як голосно б'ється серце України за Європу, сповнене мужності та надії на майбутнє у свободі, зазначила Бербок.

"Тоді українці обрали шлях до Європи – сьогодні ми йдемо ним разом", – додала вона.

2 листопада на конференції в Берліні глава МЗС Німеччини натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні.

На саміті розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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