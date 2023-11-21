Глава МЗС Німеччини: 10 років тому cерце України голосно билось за Європу

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у річницю початку Євромайдану заявила, що українці та ЄС разом ідуть до Європи шляхом, який Україна обрала 10 років тому.

Про це Бербок написала у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Десять років тому на Майдані вже можна було почути, як голосно б'ється серце України за Європу, сповнене мужності та надії на майбутнє у свободі, зазначила Бербок.

"Тоді українці обрали шлях до Європи – сьогодні ми йдемо ним разом", – додала вона.

Schon heute vor 10 Jahren war auf dem #Maidan zu hören, wie laut das Herz der #Ukraine für Europa schlägt – getragen von Mut und Hoffnung auf eine Zukunft in Freiheit. Die Ukrainer haben sich damals für den Weg nach #Europa entschieden – heute gehen wir ihn gemeinsam. pic.twitter.com/S1w8vLwWU8 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 21, 2023

2 листопада на конференції в Берліні глава МЗС Німеччини натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні.

На саміті розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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