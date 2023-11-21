Глава МИД Германии: 10 лет назад сердце Украины громко билось за Европу

Глава МИД Германии Анналена Бербок в годовщину начала Евромайдана заявила, что украинцы и ЕС вместе идут в Европу путем, который Украина выбрала 10 лет назад.

Об этом Бербок написала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Десять лет назад на Майдане уже можно было услышать, как громко бьется сердце Украины за Европу, полное мужества и надежды на будущее в свободе, отметила Бербок.

"Тогда украинцы выбрали путь в Европу – сегодня мы идем по нему вместе", – добавила она.

Schon heute vor 10 Jahren war auf dem #Maidan zu hören, wie laut das Herz der #Ukraine für Europa schlägt – getragen von Mut und Hoffnung auf eine Zukunft in Freiheit. Die Ukrainer haben sich damals für den Weg nach #Europa entschieden – heute gehen wir ihn gemeinsam. pic.twitter.com/S1w8vLwWU8 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 21, 2023

2 ноября на конференции в Берлине глава МИД Германии намекнула на положительное решение по движению Украины в Евросоюз от лидеров ЕС на саммите в декабре.

На саммите будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

Читайте также о том, кто опережает Украину на пути в ЕС и реально ли их догнать.