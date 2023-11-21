Президент Сербії запропонує уряду розглянути питання спільних навчань із НАТО 

Президент Сербії Александар Вучич заявив про намір запропонувати уряду Сербії розглянути можливість проведення військових навчань з НАТО та іншими партнерами.

Про це Вучич сказав на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, пише "Європейська правда" з посиланням на РТС.

"Як головнокомандувач, я надішлю запит до уряду Республіки Сербія розглянути рішення про відновлення спільних навчань з НАТО, які ми проводили раніше, і з іншими нашими партнерами в найближчий період", – сказав Вучич.

Традиційно пов’язана з Росією Сербія не є членом НАТО, але бере участь у програмі "Партнерство заради миру" з 2006 року. Перспективу проведення спільних навчань з НАТО можна трактувати як крок до тіснішої співпраці.

Проте офіційна позиція Сербії щодо повноправного членства в НАТО залишається незмінною, а нейтралітет є ключовим аспектом її військової політики.

"Сербія є військовою нейтральною країною і залишатиметься військово нейтральною країною. І відомо, хто керує армією і хто командує армією Сербії", – сказав Вучич.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг напередодні допустив збільшення контингенту НАТО на Західних Балканах з тим, щоб протидіяти дестабілізації регіону.

НАТО вже збільшив свій контингент у Косові KFOR після того, як між Приштиною та Белградом наприкінці вересня загострилась напруженість.