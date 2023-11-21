Спікер парламенту Грузії звинуватив президентку у ксенофобії щодо російськомовних

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив президентку Саломе Зурабішвілі у ксенофобському ставленні до російськомовних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

"Що стосується росіян і російських громадян у Грузії, то нещодавня ксенофобська заява Саломе Зурабішвілі про те, що чути російську мову – це проблема для грузинського народу, є абсолютною ксенофобією, від якої всім потрібно відмежуватись", – сказав Папуашвілі.

"Адже в нас у Грузії понад 10 тисяч громадян, для яких російська мова є рідною. Розмови про національність, етнос – це ксенофобія, яка заслуговує осуду" – додав Папуашвілі.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що вбачає небезпеку в тому, що тисячі росіян перебувають на території Грузії та розмовляють російською мовою.

За словами Зурабішвілі, росіяни в Грузії поводяться та почуваються так, наче вони вдома, і в цьому є загроза.

Статистика за минулий рік свідчить, що громадяни РФ склали найбільшу частку серед людей, які протягом 2022 року в’їхали на територію Грузії і залишилися на тривалий час; українці опинилися на третьому місці.

77% грузинів вважають Росію найбільшою політичною загрозою.