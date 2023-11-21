Спикер парламента Грузии обвинил президента в ксенофобии в отношении русскоязычных

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента Саломе Зурабишвили в ксенофобском отношении к русскоязычным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Onlinе".

"Что касается русских и российских граждан в Грузии, то недавнее ксенофобское заявление Саломе Зурабишвили о том, что слышать русский язык – это проблема для грузинского народа, является абсолютной ксенофобией, от которой всем нужно отмежеваться", – сказал Папуашвили.

"Ведь у нас в Грузии более 10 тысяч граждан, для которых русский язык является родным. Разговоры о национальности, этносе – это ксенофобия, которая заслуживает осуждения", – добавил Папуашвили.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили ранее заявила, что видит опасность в том, что тысячи россиян находятся на территории Грузии и разговаривают на русском языке.

По словам Зурабишвили, россияне в Грузии ведут себя и чувствуют себя так, как будто они дома, и в этом есть угроза.

Статистика за прошлый год свидетельствует, что граждане РФ составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время; украинцы оказались на третьем месте.

77% грузин считают Россию самой большой политической угрозой.