Аварія судна з мігрантами біля Лампедузи: загинула дворічна дівчинка

Дворічна дівчинка загинула та ще вісім осіб вважаються зниклими безвісти після аварії судна з мігрантами в понеділок біля острова Лампедуза.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в парламенті, інформує Reuters.

"Ми врятували 42 людини. Але, на жаль, дворічна дівчинка померла на рятувальному судні незадовго до прибуття в порт", – сказав він.

За його словами, рятувальні човни та гелікоптери все ще ведуть пошуки вісьмох осіб, які вважаються зниклими безвісти.

За даними інформагентства AGI, серед зниклих безвісти є двоє дітей. Водночас Adnkronos повідомило, що в понеділок до Лампедузи прибуло 11 суден з мігрантами, які доставили на острів понад 800 осіб.

Італія переживає сплеск морської міграції: цього року в країну прибуло майже 150 тисяч мігрантів, порівняно з 94 тисячами за аналогічний період 2022 року, згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ, опублікованими в понеділок.

Раніше в італійському муніципалітеті Сан-Лоренцо Нуово, що в провінції Вітербо, стався вибух, який повністю зруйнував притулок для мігрантів

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що у міграційній кризі "на карту поставлено майбутнє Європи".

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні посилив умови ув'язнення для перевізників нелегалів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.