В Італії стався вибух у притулку для мігрантів, 30 постраждалих

В італійському муніципалітеті Сан-Лоренцо Нуово, що в провінції Вітербо, близько першої години ночі стався вибух, який повністю зруйнував притулок для мігрантів,

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Будівля отримала дуже серйозні пошкодження, уламки завалили 30 осіб, які проживали у міні-квартирах. Постраждали прохачі притулку, переважно чоловіки, а також жінки без дітей.

ФОТО: ANSA

Всі потерпілі отримали здебільшого неважкі поранення, за винятком однієї людини, яку доставили на гелікоптері в Рим. Ця людина перебуває в комі та інтубована.

Унаслідок вибуху зруйновані прилеглі до будівлі столярна майстерня та виноробня.

На місце події прибули три вертольоти, вони доправили постраждалих до лікарень Вітербо, Монтеф’ясконе, Сієни та Рима.

На місці також працювали кілька пожежних бригад із Вітербо та Тарквінії. Про причину вибуху не повідомляють.

Останнім часом Італія перебуває під значним міграційним тиском, особливо через прибуття великої кількості нелегалів на острів Лампедузу, який став основними "воротами у Європу" для людей, що намагаються потрапити до ЄС з Африки.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що у міграційній кризі "на карту поставлено майбутнє Європи".

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні посилив умови ув'язнення для перевізників нелегалів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.