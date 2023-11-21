Крушение судна с мигрантами возле Лампедузы: погибла двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка погибла и еще восемь человек считаются пропавшими без вести после крушения судна с мигрантами в понедельник у острова Лампедуза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в парламенте, информирует Reuters.

"Мы спасли 42 человека. Но, к сожалению, двухлетняя девочка умерла на спасательном судне незадолго до прибытия в порт", – сказал он.

По его словам, спасательные лодки и вертолеты все еще ведут поиски восьми человек, которые считаются пропавшими без вести.

По данным информагентства AGI, среди пропавших без вести есть двое детей. В то же время Adnkronos сообщило, что в понедельник к Лампедузе прибыло 11 судов с мигрантами, которые доставили на остров более 800 человек.

Италия переживает всплеск морской миграции: в этом году в страну прибыло почти 150 тысяч мигрантов, по сравнению с 94 тысячами за аналогичный период 2022 года, согласно последним данным Министерства внутренних дел, опубликованным в понедельник.

Ранее в итальянском муниципалитете Сан-Лоренцо Нуово, что в провинции Витербо, произошел взрыв, который полностью разрушил приют для мигрантов

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что в миграционном кризисе "на карту поставлено будущее Европы".

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони ужесточило условия заключения для перевозчиков нелегалов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.