Туск анонсировал создание комиссий по расследованию действий партии власти Польши

Кандидат в премьеры от объединенной оппозиции Польши Дональд Туск во вторник объявил, что инициирует создание трех следственных комиссий для привлечения к ответственности партии власти "Право и справедливость".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На пресс-конференции во вторник Туск заявил, что первым шагом на пути к "восстановлению Польши после правления ПиС" должна стать подотчетность.

"Не исключено, что уже в следующий вторник (28 ноября. – Ред.) будет создана комиссия по расследованию так называемых выборов в конвертах", – заявил он.

Речь идет о президентских выборах, которые должны были состояться в мае 2020 года в разгар пандемии коронавируса. Тогда правительство ПиС добилось принятия законопроекта о голосовании по почте, но выборы в конце концов перенесли, а голосование по почте – которое, по мнению оппозиции, облегчало фальсификации власти, – отменили.

Туск добавил, что до конца года должны быть созданы еще две следственные комиссии – по визовому скандалу (речь идет о выдаче виз мигрантам из Азии, которые потом въезжали в Европу; подробнее читайте здесь) и по использованию шпионской программы Pegasus правительством ПиС.

"Речь идет не только об этом одном инструменте слежки, контроля за гражданами, в частности за оппозицией. Речь идет о целом комплексе действий, которые, как мы все знаем уже много месяцев, были и аморальными, и незаконными", – подчеркнул оппозиционер.

Напомним, в октябре в Польше состоялись парламентские выборы, по результатам которых партия власти "Право и справедливость" имеет относительное большинство, недостаточное для формирования нового правительства. Однако право сформировать правительство президент Дуда поручил именно представителю ПиС Матеушу Моравецкому.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.