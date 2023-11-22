У Парижі сподіваються, що серед звільнених ХАМАС заручників будуть французи

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна привітала домовленість про звільнення заручників, захоплених палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль, в обмін на припинення вогню.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в ефірі телеканалу France Inter, повідомляє Le Monde.

"Ми працюємо над цим, і я сподіваюся, що завтра я зможу сказати вам: "Так, там були французи", – сказала Колонна без уточнення деталей можливого звільнення заручників, додавши, що "кожна зі сторін повинна виконати свою частину домовленості".

За її словами, Франція відігравала активну роль в переговорах між Ізраїлем і ХАМАС. Вона також високо оцінила роботу Катару, Ізраїлю та США у досягненні домовленостей.

Глава МЗС зазначила, що Париж отримав докази того, що всі вісім громадян Франції, які вважаються зниклими безвісти після нападу ХАМАС на Ізраїль, живі.

"Про інших ми не маємо жодних новин – ми вважаємо, що вони є заручниками, які утримує або ХАМАС, або інше терористичне угруповання "Ісламський джихад", – уточнила Колонна.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю та ХАМАС погодилися на чотириденну паузу в боях, щоб дозволити звільнити 50 заручників – жінок і дітей, утримуваних у Газі – в обмін на 150 палестинців, ув’язнених в Ізраїлі, і ввезення гуманітарної допомоги в анклав.

Кожен додатковий день припинення вогню передбачатиме звільнення бойовиками ХАМАС ще 10 заручників. Кабінет міністрів Ізраїлю вже схвалив цю угоду.

Нагадаємо, 13 листопада Євросоюз повторно закликав негайно забезпечити паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, а також закликав ХАМАС звільнити заручників.

Франція офіційно підтвердила загибель вже 39 своїх громадян внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.