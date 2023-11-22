В Париже надеются, что среди освобожденных ХАМАС заложников будут французы

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приветствовала договоренность об освобождении заложников, захваченных палестинской исламистской группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на прекращение огня.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в эфире телеканала France Inter, сообщает Le Monde.

"Мы работаем над этим, и я надеюсь, что завтра я смогу сказать вам: "Да, там были французы", – сказала Колонна без уточнения деталей возможного освобождения заложников, добавив, что "каждая из сторон должна выполнить свою часть договоренности".

По ее словам, Франция играла активную роль в переговорах между Израилем и ХАМАС. Она также высоко оценила работу Катара, Израиля и США в достижении договоренностей.

Глава МИД отметила, что Париж получил доказательства того, что все восемь граждан Франции, которые считаются пропавшими без вести после нападения ХАМАС на Израиль, живы.

"О других у нас нет никаких новостей – мы считаем, что они являются заложниками, которые удерживает или ХАМАС, или другая террористическая группировка "Исламский джихад", – уточнила Колонна.

Напомним, правительство Израиля и ХАМАС согласились на четырехдневную паузу в боях, чтобы позволить освободить 50 заложников – женщин и детей, удерживаемых в Газе – в обмен на 150 палестинцев, заключенных в Израиле, и ввоз гуманитарной помощи в анклав.

Каждый дополнительный день прекращения огня будет предусматривать освобождение боевиками ХАМАС еще 10 заложников. Кабинет министров Израиля уже одобрил это соглашение.

Напомним, 13 ноября Евросоюз повторно призвал немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газы, а также призвал ХАМАС освободить заложников.

Франция официально подтвердила гибель уже 39 своих граждан в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.